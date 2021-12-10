Özacar’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Özacar 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı yayınladı.Özacar mesajında;“Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.” (İnsan Hakları Bildirgesi)

Eşit haklara sahip olduğumuz, barış ve sevgi dolu bir dünya diliyorum. Haber: Caner AKŞİT