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ÇÖPE ATILAN CANLAR SAHİPLENMEYİ BEKLİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Dost Patiler Derneği sosyal medya hesaplarından köpek yavrularının hafta sonu çöpe atıldığı iddia ettiler.
Sahiplenmek isteyen vatandaşlar 05376596816 – 05322975287 nolu telefondan ulaşabilirler.
Dost Patiler Derneği yaptığı paylaşımda “Bu canlar çöplüğe atılmışlar, onlara yuvanızı ve kalbinizi açın lütfen” İfadelerine yer verdiler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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