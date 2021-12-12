Dost Patiler Derneği sosyal medya hesaplarından köpek yavrularının hafta sonu çöpe atıldığı iddia ettiler.
Sahiplenmek isteyen vatandaşlar 05376596816 – 05322975287 nolu telefondan ulaşabilirler.
Dost Patiler Derneği yaptığı paylaşımda “Bu canlar çöplüğe atılmışlar, onlara yuvanızı ve kalbinizi açın lütfen” İfadelerine yer verdiler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN
ÇÖPE ATILAN CANLAR SAHİPLENMEYİ BEKLİYOR
Dost Patiler Derneği sosyal medya hesaplarından köpek yavrularının hafta sonu çöpe atıldığı iddia ettiler.