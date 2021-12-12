KAYMAKAM BEKİR ABACI ÇARŞI ESNAFI VE DERNEKLERİ ZİYARET ETTİ

Kaymakamımız Bekir Abacı geçtiğimiz günlerde ilk olarak Eğritaş Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği yetkilileri ile bir araya geldi, Eğritaş mevkiinde dernek tarafından yapılacak olan camii ile ilgili dernek yetkililerinden bilgi aldı, ardından Tüm Muhtarlar Derneği’ni ziyaret eden Kaymakam Abacı, Dernek Başkanı Mehmet Ergül ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet ederek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Akabinde Gelibolu çarşı esnaflarından Hüseyin Tarıman’ı iş yerinde ziyaret etti.

Hüseyin Tarıman ile bir süre sohbet eden Kaymakam Abacı, yine çarşı esnaflarından Sigortacı Sezer Maral ’ı ofisinde ziyaret etti.

Son olarak Gelibolu Spor Kulübü Başkanı Raci Durmuş ile bir araya gelen Kaymakam Abacı , Raci Durmuş’tan Gelibolu Spor Kulübünün çalışmaları hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

Dernek başkanları ve çarşı esnafı Kaymakam Abacı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür ettiler. Haber: Ali GEZER