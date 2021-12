Sağlık Turizm Kültür ve Sanat (STKS) Derneğinin Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Gelibolu’da yeni kurulan Sağlık Turizm Kültür ve Sanat (STKS) Derneğinin gerçekleştirdiği toplantı ile derneğin kuruluş amacını anlatarak, tanıtımını yaptı.

Toplantıda Gelibolu STKS Derneği Başkanı Betül Foça, derneğin kuruluş amacını anlattı.Foça açıklamarında;“Uzun zamandır üzerine çalıştığımız bir oluşumun açılış buluşması için bir aradayız. Bu heyecanlı günde, yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Yıllardır farklı mecralarda, farklı biçimlerde gönüllü şekilde yürüttüğümüz sivil toplum çalışmalarını birleştirmek için buradayız. Gelibolu’muzu adına yakışır etkinlikler ve faaliyetlerle buluşturmak, tarihi, coğrafyası ve insanıyla hak ettiği değeri görmesi için çalışmak hepimizin sorumluluğu. Sizler gibi pek çok değerli hemşerimizin, bu sorumluluğu paylaşmak istediğini biliyoruz. Bugün burada olmanız Gelibolu’muza yakışır projeleri hayata geçireceğimiz günler için bize umut veriyor. Bugün, yönetim kurulu başkanlığını üstlendiğim Gelibolu Sağlık Turizm Kültür ve Sanat Derneği, kısaca Gelibolu STKS Derneği’nin açılışını kutluyoruz. Derneğimiz, deneyimi, tecrübesi ve Gelibolu sevgisiyle, her daim elini taşın altına sokmaktan çekinmeyen, memleketimizin her alanda ilerleme gösterebilmesi için çalışmış çok değerli insanların katkısıyla kuruldu. Hepsine tek tek teşekkür ederim.”ifadelerine yer verdi.

Dernek ilçemizdeki yukarı çarşıda bulunan bölgeye de “Doktor Civanım Hastane İstiyoruz be Canım” pankartıyla da vatandaşların ilgisini çekti. Haber: Seda LİMAN ZENGİN