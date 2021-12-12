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UYGULAMA UYARIYOR AMA..

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs vakalarının artarak ilerlemesi tedbirleri elden bırakmamız için bizleri uyarıyor.
ilçemizdeki koronavirüs vakalarının yoğunluğu nedeni ile haritadaki her yer kırmızıya dönmesiyle uygulama ‘Yüksek risk’ uyarısı veriyor.
Sağlık Bakanlığı da sık sık vatandaşları aşılarını olmaları ve maskelerini kalabalık ortamlarda çıkarmamaları gerektiği uyarısını tekrarlıyor. Haber:Hilal GEZER

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