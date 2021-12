ÖZEL HASTANEDE PARANIZ YOKSA İŞİNİZ ZOR- Yeri Geldikçe- Recep YÜZÜAK

Bazı vatandaşlarımız, devlet hastanelerindeki sayıları çok az da olsa hasta psikolojisini tetikleyen itici ve inciltici tavırlarına üzülerek, kızarak özel hastanelere daha iyi ilgi görürüm

diye gittiklerinde maalesef tam bir para makinasına kapılmış gibi adeta silkeleniyorlar..

Kapıdan içeri girmek para. Emekli memura ayrı, işçiye ayrı , sosyal güvencesize ayrı makbuzlar kesiliyor. Zaten sosyal güvencen yoksa sakın devlet hastanesindeki doktorunun asık suratın kızıp, aman gideyim bari özel hastaneye demeyin.

Sosyal Güvenceniz yoksa zaten kayıt olmak 400 lira ile başlıyor .Ardından hastalığınıza göre elektro, film, kan tahlilleri, idrar tahlilleri, ultrason gerekirse MR daha bir sürü labirentlerden

geçerek isteniyor da isteniyor. Artık eski doktorlar yok teknoloji gelişti .Hastanelerde cihazlar da değişti ve coğaldı. Bu cihazlara girmek, çıkmak ondan sonra sağlama teşhis koymak istenince de

eğer özel hastaneye gitttiysen vay haline.

Ben hastalananlara zengin de olsan kardeşim git devletin hastanesine diyorum. Üniversite hastanelerin de bile alınan paralar komik, ameliyatlar uzmanlaşmış profların, doçentlerin elinde ama ille de bir doktorun sizinle ilgilenmemesi ya da sizin itici bulduğunuz suratı nedeniyle bir kere de gülen suratlı bir doktor arıyorsanız ille de özel hastanelere gitmenize gerek yok. Bugün üniversite hastanelerimiz de, devlet hastanelerimizde pırıl pırıl doktorlarımız görev başındalar.Üstelik her bölümde yeterli sayıda cihaz da var.

Bilenler çok iyi bilirler.Benim uzun yıllardan beri Çapa Tıp Fakültesi’nden başlayan Merhum Kaya Çilingiroğlu abimle uzun yıllar devam eden dostluğum sayesinde, son yıllarda da Trakya Üniversitesi’ndeki birbirinden değerli profosör kardeşlerimiz ile olan dostane ilişkilerim sayesinde yüzlercenin üzerinde hastamızı bu hastanelerden şifa ile taburcu ettiğim için hep o mutluluklarla avunmuşumdur.Gelibolu’nun Köylerinde o kadar çok insanımıza yardımcı oldum ki bilenler bilir bu hala daha devam eder Allah’a şükür.

Bir arkadaşımın geçen hafta bir yakınını Çanakkale’ye götürmesiyle başlayan ve 11 gün süren bir süreç içersinde yaptığım yardıma, gönderdiğim hastaneye sebep olduğum için bin kere pişman oldum. Gelibolu Devlet Hastanesi’ndeki bir doktorun tavır ve hareketlerine davranışına kızarak bana geldi. Ben de kendisini Çanakkale Devlet Hastanesi’ne göndermek istediğimde bana aynen şöyle söyledi;

– Benim kıyıda köşede üç beş kuruşum var be Recep Bey bu doktorun suratını görmektense yolla beni özel hastaneye senin tanıdığın vardır dedi. Ben de kırk yıllık dostum doktor arkadaşımı aradım. O sırada kendisinin ameliyatta olduğunu bir buçuk saat sonra ameliyattan çıkacağını öğrendim. Hanımefendi de ısrar edince oradan onun gidebileceği bir servisin doktorunun adını vererek onu yönlendirdim. O gün sosyal güvencesi olmayan bu hanımefendinin hastaneye 1200 lira para ödediğini ve kendisine holter denen bir cihazın takılıp, geri gönderildiğini yarın sabah tekrar hastaneye gelmesinin söylendiğini akşam öğrendim. Ertesi günü hanımefendi tekrar hastaneye gitti holter cihazına alan doktor ne demiş biliyor musunuz?

Sana yanlış, bozuk holter takılmış, bu çalışmamış, çalışanını takmamız lazım diyerek holteri değiştirip tekrar Gelibolu’ya göndermiş ve kendisine sıkı sıkı tembih ederek yarın sabah tekrar geliniz demiş. Tekrar tansiyon hastası hanımefendi holteri değiştirdikten sonra Gelibolu’ya dönmüş ve tekrar ertesi günü sabah yine doktora gitmiş .Alıp bakmışlar iki, üç ilaç yazmışlar. Şimdi tekrar bir daha Gelibolu’ya göndererek bir hafta da sabah – akşam tansiyonunuza baktırarak onları yazınız ve tekrar 1 hafta sonra geliniz denmiş ne yapsın kadıncağız dediklerini yapmış ve 1 hafta sonra tekrar hastaneye gitmiş kapıda kendisini karşılayan hemşire sizin on gününüz dün dolmuş bugün 11. gün tekrar giriş fişi alınız demiş. Kadın daha fazla para veremeyeceğini

daha çok bu işten sıkıldığnı söyleyince de kusura bakmayın burada işler böyle yürüyor deyip, teyzeyi yine paketlemişler Gelibolu’ya. Teyzenin 10 günü aslında 11 güne bozuk holter yüzünden çıkmış ama kimseye derdini anlatamamış işte böyle bana telefon etti .Hastaneden ayrılırken ben de bir süre beklemesini, doktorlarla görüşüp yanlışlığı düzeltmeye çalışacağımı söyleyip, beklemesini istedim. 45 dakika süren bir telefon trafiğinde kimseye ulaşamadık. Ulaştığımız kişiler de bize ya 11 gün olduğu için böyle olduğunu anlattılar, bazıları da baştabibe bu durumu anlatmamızı istediler.

Onu da aradık ama o da ameliyattaymış ona da kısmet olmadı ve teyzeye dön gel dedim. Ertesi günü de teyzeyi Trakya Üniversitesi Hastanesi’ne gönderdim. Allah razı olsun doktorlarımız gereğini yaptılar, reçetesini yazdılar. Ben de yaptığım hatanın düzeltilmesi için, elbette onu kendi aracımla ve

şoförümle Edirne’ye gönderdim.İşte bir tansiyon hastasının özel hastaneye gidiş- geliş serüveni böyle. Daha sonra bir gün sonra kendisinin baştabip olduğunu söyleyen Beyin Cerrahı bir doktor aradı ve hastanın tekrar kendilerine gönderilmesini yapılan hatanın düzeltileceğini söyledi.Ardından da ben de Geliboluluyum dedi.Evet doğru bizim Adilhan Köyü’nden köklü ailelerden Özger’lerin torunuymuş ama artık teyzenin oraya kadar gidecek ne parası kaldı ne de mecali zaten gereği de yapılmış oldu.

İşte diyeceğim odur ki özel hastaneye giderseniz 10 günü şaşırmayın 11. güne kalırsanız yeniden paranız var mı yok mu sormazlar ve bir kayıt ücreti daha alırlar. İkincisi ben bu hastaneyi yıllardan beri tanırım.Doktorlarını çoğunu da tanırım.Bir çok hastayı da yönlendirmişimdir.Başta Gelibolu’da ortapedist yokken

veya bulunmadığu zamanlar dostum Celal Karakaş’a , kardiyologlar yokken sayın uzman doktor Mecit Bey’e, kolonoskopi ve endoskopi konusunda geç kalmak istemeyen dostlarımı, arkadaşlarımı bu işin uzmanı Fehmi Bey’e, biz de ürolog olmadığı zamanlarda o hastanenin üroloğuna hep gönderdiydim.Hiç böylesi bir olayla

karşılaşmadık.Demekki hastanenin adı değişince uygulamalar da değişmiş galiba gidecek olanların cüzdanın dolu olması lazım artı zaten bu hastaneler garibanın hastaneleri değil artık.Devletimizin pırıl pırıl hastaneleri var şifayı burada aramakta da fayda var.Kalın sağlıcakla.