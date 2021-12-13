TURAN, BAKAN DÖNMEZ İLE GÖRÜŞTÜ

“ÇANAKKALE’MİZİN GENELİNE DOĞAL GAZIN GELMESİ KONUSUNDA

KARARLILIĞIMIZ SÜRÜYOR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gazi Meclis’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i misafir etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Turan; “Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte Gazi Meclis’imizde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken bir yandan da Çanakkale’mize yatırımların ve hizmetlerin gelmesi noktasında Bakanlarımızla sık sık görüşüyoruz. Bugün de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez Bey ile Gazi Meclis’te başta Çanakkale’mizdeki enerji yatırımlarını ve devam eden doğal gaz yatırımlarını istişare ettik. Çanakkale’mizin geneline doğal gazın gelmesi konusunda kararlılığımız sürüyor. Sayın Bakanımıza gözbebeğimiz Çanakkale’miz için gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.