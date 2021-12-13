TARİHİ GÜZELLİKLER BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYOR

İlçemizde pek çok tarihi binalar bakımsızlıktan dökülüyor.

Daha önce bu tür haberleri defalarca yapmamıza rağmen yetkililer herhangi bir girişimde bulunmadı.İlçemizdeki Pazar Hamamı da buna bir örnek.Ara sokaklardaki yıkılmaya yüz tutmuş tarihi binalarda bunun yanında sayısız örnek.

Gazetemizin birçok sayısında gündeme taşıdığı mahalle aralarındaki metruk binaları lütfen yıkın.

Bu binalar hem yoldan geçenler için, bilhassa okula gidip gelen küçük öğrenciler için büyük tehlike arz ediyor.

Uyuşturucu bağımlılarının da meskeni haline gelen birçoğu mahallelilerin rahatsız olmasına da neden oluyor. Bu binalar uyuşturucu bağımlıları tarafından kullanılırken içlerinde ateş te yakılıyor. Bundan sadece mahalleliler değil, muhtarlar da şikâyetçi. Yazıcızade, Hoca Hamza, Alaaddin Mahallelerinde bulunan bu metruk binalar bir an evvel can güvenliği açısından ve çıkabilecek büyük yangınlar açısından derhal yıkılmalı ve yerleri temizletilmelidir.

Metruk evlere komşu evlerde yaşayanlar da gazetemizi arayarak, bu metruk evlerin yıkılmamasından duydukları üzüntüleri dile getiriyorlar. “Binaların içine giriyorlar. Ateş yakıyorlar. Korkuyoruz. Bizi rahatsız ediyorlar, yangın çıkarsa hepimiz yanacağız” diyorlar.

En az 20 sokağın bulunduğu tehlike arz eden metruk evlerle ilgili olarak İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yıkım emri olduğunu bilmiyor musunuz?

Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım bu konuda hiç mi elinizde bir tedbir olarak yapacağınız bir şey yok? Getirin bu Anıtlar Kurulu üyelerini, tek tek gösterin. Eğer zerrece vicdanları varsa ve bir paragraf bu ucube evlerin tarihi eser olduğunu belgeleyebilecekleri bir kanıtları varsa ortaya koysunlar.

Lütfen halkımız adına size yalvarıyoruz. Oturun, el ele verin, bu işin ciddiyetine ve önemine binaen bu işe bir son verin.

Haber Merkezi