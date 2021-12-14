TEHLİKE ARZ EDİYORLAR!

Gelibolu Belediyesi tehlike arz eden köpek ırkları hakkında bir duyuruda bulundu. Açıklamada; “5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu’nun 14. maddesinin (L) bendi kapsamında, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanes Tosa, Amerikan Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekler tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlenmiş olup, “Tehlike Arz Eden Hayvanlar İle İlgili Genelge” 07.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Hayvan sahiplerince, genelge yürürlüğe girdiği tarihte sahiplerinin elinde bulundurulan söz konusu hayvanların kısırlaştırılarak 14.01.2021 tarihine kadar PETVET sistemine kaydettirilmek üzere İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir.