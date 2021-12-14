ÇANAKKALE TEKNOPARK BİRİNCİ OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Teknopark’ın “En İyi Gelişme Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kategorisinde Türkiye Birincisi olması üzerine açıklamalarda bulundu.•

Bu başarının henüz başlangıç olduğuna vurgu yapan Turan; “Çanakkale Teknoparkımız, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Çanakkale Teknopark’ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2019 Yılı Performans Endeksi Sonuçlarına göre ‘En İyi Gelişme Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ kategorisinde 89 Teknopark içerisinde Türkiye Birincisi olmasından dolayı büyük mutluluk duyduk. Çanakkale Teknopark; şehrimize, bölgemize, ülkemize, sektörlere ve ekonomiye değer katan kıymetli bir kurum. İnanıyoruz ki bu başarılarının devamı gelecektir. Teknoloji çağında yaşıyoruz, ülkemizi daha müreffeh bir seviyeye çıkarmak istiyoruz. Amacımız sadece çağı yakalamak değil, çağın da ötesine geçmek. Özellikle savunma sanayinde attığımız dev adımları daha da güçlendirmek, teknolojimizi tabiri caizse devler ligine taşımak için ülkemizin dört bir yanında teknoparklarımız yükselmeye, faaliyet göstermeye devam ediyor. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte şehrimize hizmet etmeyi bir görev biliyoruz.

Teknopark Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sedat Murat Hocamıza, Yönetim Kurulumuza, Genel Müdürümüz Dr. Erkan Bil’e, firmalarımıza ve tüm personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyor ve bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.