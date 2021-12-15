KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN AİLE ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Kaymakam Bekir Abacı ve eşi Fendiye Büşra bacı ilk olarak, İlçemiz Alaeddin Mahallesinde ikamet eden Hüsnü Deniz ve ailesini ziyaret etti. Kaymakam Abacı ve eşi aile ile bir süre sohbet ederek, ailenin istek ve taleplerini dinlediler.

Ardından Camikebir Mahallesinde ikamet eden, Kenan İşleyen ve ailesini ziyaret eden Kaymakam Abacı , İşleyen ailesi ile bir süre sohbet etti ve İşleyen ailesinin istek ve taleplerini dinledi.

Son olarak İlçemiz Yazıcızade Mahallesinde ikamet eden Necla Çetin’i ziyaret eden Kaymakam Abacı , Necla Çetin’in istek ve taleplerini dinledi.

Tüm aileler, Kaymakam Bekir Abacı’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Ziyaretlerde Kaymakam Abacı’ya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti.

Haber: Hilal GEZER