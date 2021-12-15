“BÜYÜKLERİMİZ BAŞIMIZIN TACI”

Gelibolu AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanlığı büyüklerini anarak, ziyaret ettiler.Gelibolu AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanlığı“Bu akşam koca çınarımız Hacı annemizi ziyaret ettik. Elini öptük duasını aldık. Ömrüne bereket.

Bizleri misafir eden Süreyya hanıma ve annesine çok teşekkür ederiz. “Büyüklerimiz başımızın tacı….” İfadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN