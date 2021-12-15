Lider Bayırköy Spor’dan Çağrı

Bayırköyspor takımına destek amaçlı yılbaşı çekilişi düzenledi.

Bayırköyspor Başkanı Ertan Atanç yaptığı açıklamada; “Bugüne kadar bize destek olan herkese sonsuz teşekkürler bizde bu destekler sayesinde elimizden gelenin en güzelini seyircimize ve sahada futbolumuza yansıtmaya çalıştık şimdi daha büyük başarılar için büyük Bayırköy Spor destek Yılbaşı Çekilişi düzenledik hem destek hem de süpriz hediyeler kazanmak için herkesi numara yazdırmaya davet ediyoruz.2 gece 3 gün kaplıca tatili 1 adet koç 1 adet çeyrek altın 5 Adet Milli Piyango Bileti, 1 adet yılbaşı sepeti , 1 Adet futbol topu,1 Adet forma vb. hediye çekilişi yapılacaktır.”ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN