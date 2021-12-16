VALİ AKTAŞ KAYMAKAM ABACI VE İL GENEL MECLİS ÜYESİ SÜRÜCÜ’DEN EVREŞE BELDESİNE VE KÖYLERE ZİYARET

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kaymakam Bekir Abacı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü ilçemize bağlı Güneyli Köyü’nü, Evreşe beldesini ve Adilhan Köylerine ziyarette bulundu.

Güneyli Köyü’nde köy kahvelerini ve muhtar Cahit Kayışoğlunu ziyaret eden Vali Aktaş ve beraberindeki Kaymakam Abacı ile İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü vatandaşların sıkıntılarını ve sorunlarını sorarak, köylü vatandaşlarla sohbet etti.Güneyli Köyü sahil yolu ile ilgili Muhtar Kayışoğlu’ndan gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Ardından Evreşe Beldesini ziyaret eden Vali İlhami Aktaş burada Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ile görüşüp beldenin ihtiyaçları ile ilgili bilgi alıp, Evreşe İlk ve Ortaokullarına ziyarette bulundu.Evreşeli vatandaşlarla sohbette bulunup, sıkıntılarını, sorunlarını dinledi.Son olarak Adılhan Köyü’ne ziyaretlerde bulunan Vali Aktaş köyün sorunlarıyla ilgili bilgiler aldı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN