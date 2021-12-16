İnsan Hakları Haftası dolayısıyla 16 Aralık 2021 Perşembe günü dün saat 14:00’da Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda Avukat İsmail Kahraman tarafından “Birlikte Yaşam Kültürünün Oluşmasında İnsan Haklarına Saygının Önemi” konulu konferans düzenlendi.

Konferansta Arabulucu Av.İsmail Kahraman sağlık haklarını,hukuk haklarını,tüketici haklarını detaylı şekilde davetlilere açıkladı.

Av. Kahraman ,çevre hakkı,barış hakkı,insani yardim haklarından da bahsetti.

İnsan Hakları Haftasından dolayı verilen konferansta Av.Kahraman kişisel verilerin korunması hakkında çeşitli bilgiler depaylaştı.

Kurum Haklarından ve kısıtlamalarda seyahat esnasında doğan haklardan, çocuk haklarına kadar çok birçok haklara değinen Arabulucu Av.İsmail Kahraman konferansa katılan davetlilere faydalı bilgiler verdi.

Konferans sonunda Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Arabulucu Av.İsmail Kahraman’a bir buket çiçek takdim ederek, verdiği faydalı bilgiler dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Konferansa Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ve emniyet mensupları, İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir ve avukatlar katılım sağladı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN