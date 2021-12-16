Yeni Asgari Ücret Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücreti kamuoyuna açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Komisyon 4 bin TL’nin üzerinde olması için görüş bildirmiştir. Gerek işçi kesimini ilgilendiren, gerek işveren kesimini temsilen, taraflar özveri ile bu süreci işlettiler. Bugüne kadar alışılmış bir yaklaşım metodu değildi. Bunlar ilk defa oluyor. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı olarak çok mutluyum.

2022 yılında, asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 TL olarak uygulanacaktır. Asgari ücret artışı yüzde 50 üzerinde oldu” dedi.

2022 yılında asgari ücret 4 bin 250 TL.Haber Merkezi

Asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisi kaldırıldı.