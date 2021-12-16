DOÇENT OLDU

İlçemiz Piri Reis Meslek Yüksekokulu Dr.Öğretim üyesi Polat Yücekaya başarılı çalışmaları sonucu Doçentliğe terfi etti.

Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nda kaliteli eğitimin her geçen yıl arttığı ve kadrolarının başarılı öğretim üyelerince doldurulması takdirle karşılanıyor. Bu yüzden de Çanakkale İlçelerindeki Yüksekokulların içinde en yüksek akademik başarılara imza atıyor.

Polat Yücekaya hocamız okuldaki görev yapan akademik ve idari personele dün öğlen yemeği ziyafeti verdi.Haber: Recep YÜZÜAK