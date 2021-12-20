DR. KERİM ÖZCAN DEFNEDİLDİ

Dr. Kerim Özcan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dr. Kerim Özcan Cumartesi günü ilçemiz Gazi Süleyman Paşa Cami’de kılınan cenaze namazından sonra Aleaddin Kalfa mezarlığında toprağa verildi.

Dr. Kerim Özcan’ın cenazesine Belediye Başkanı Özacar, ailesi ve yakınları katıldı.Özacar ; “Dr. Kerim Bey’e Allah’tan rahmet; yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.” İfadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER