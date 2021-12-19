20 Yaşındaki Üniversiteli Gencin Acı Sonu

İlçemizde 20 yaşındaki üniversiteli genç yaşamına son verdi.

Arkadaşının yanında kaldığı öğrenilen Seçil K. adlı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kendini asarak yaşamına son verdi .

İlçemiz Camikebir mahallesi Şehit Selim Topçu sokaktaki 2 katlı evin alt katında bir arkadaşıyla kalıyordu. Arkadaşı Seçil K’nin kendini asarak öldürdüğünü görünce , olayı polise bildirdikten sonra olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi.Polis memurları durumu inceledikten sonra savcılık olayla ilgili tahkikat başlattı. Haber Merkezi