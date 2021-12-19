İlçemizde 20 yaşındaki üniversiteli genç yaşamına son verdi.
Arkadaşının yanında kaldığı öğrenilen Seçil K. adlı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kendini asarak yaşamına son verdi .
İlçemiz Camikebir mahallesi Şehit Selim Topçu sokaktaki 2 katlı evin alt katında bir arkadaşıyla kalıyordu. Arkadaşı Seçil K’nin kendini asarak öldürdüğünü görünce , olayı polise bildirdikten sonra olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi.Polis memurları durumu inceledikten sonra savcılık olayla ilgili tahkikat başlattı. Haber Merkezi
20 Yaşındaki Üniversiteli Gencin Acı Sonu
İlçemizde 20 yaşındaki üniversiteli genç yaşamına son verdi.