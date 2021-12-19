“ÇANAKKALE’MİZ BÜTÇEDEN HAK ETTİĞİ PAYI FAZLASIYLA ALACAK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM’de kabul edilen 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kanunu Teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bütçeleri hassasiyetle ve sorumluluk bilinciyle hazırladıklarını ifade eden Turan, “Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ve tüm vekillerimizle Gazi Meclis’te yoğun geçen bütçe görüşmelerimiz tamamlandı. Adeta yatırım, icraat ve hizmet bütçesi olan 2022 yılı Bütçesi, dünyanın krizlerle ve salgınla boğuştuğu bir döneme rağmen, geçen yıla göre yüzde 30 artışla 1 trilyon 346,1 milyar TL’den 1 trilyon 750,9 milyar TL’ye çıkarıldı.

20 yıldır üst üste bütçe hazırlamanın bahtiyarlığını ve gururunu yaşıyoruz. Milletimizin emanetini başımızın üstünde taşıyoruz. Hazırladığımız bütçelerin genel özelliği yatırım ve icraat bütçesi olmaları. 2022 yılı Bütçemiz de Çanakkale’miz, ülkemiz ve milletimiz için yeni yatırımlara ve hizmetlere vesile olacak. Çanakkale’miz de bütçeden hak ettiği payı fazlasıyla alacak. Bütçemizin hayırlı olmasını diliyor; emek veren, katkı sunan tüm partilerimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.