Facebook Dijital Gazetecilik Projesi Çevrim içi Eğitimi Verildi

Facebook Dijital Gazetecilik Projesi Çevrim içi Eğitimi Türkiye’de gazetecileri ve gazetecilik öğrencilerini dijital gazetecilik, sosyal medya platformları ve hikayeleştirme konularında desteklemeyi amaçlayan Facebook Dijital Gazetecilik Projesi eğitimi 19 Aralık Pazar günü verildi.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşen eğitim 3 saat sürdü. Eğitime katılım ücretsizdi. Eğitim sonunda eğitime katılım sertifikası verilecek.

Başvuruları olumlu sonuçlananlara geri dönüş yapılacak olup eğitim linki katılımcıların başvurularını yapmış oldukları e-mail adreslerine gönderilerek iletişim sağlanıldı.

Zoom uygulaması üzerinden verilen eğitimde Haber Yayıncıları ve Facebook

Facebook Video ile Kitle ve Gelir Geliştirme, Haberler için Instagram

Gazeteciler için Güvenli Facebook konularına değinildi.

Çanakkale Ticaret Borsası ve Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi aracılığıyla düzenlenen eğitimde Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Laboratuvarı Koordinatörü Uzman Gülin Küpelioğlu gazetecilik mesleğine hazırlananlar için ve gazetecilere yönelik faydalı bilgiler paylaştı.

Uzman Koordinatör Gülin Küpelioğlu’na verdiği faydalı bilgilerden dolayı gazetemiz adına teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN