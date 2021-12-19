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CHP İlçe Başkanlığı Umurbey’deki Deve Güreşlerine Katıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, İl Genel Meclis Üyesi Nihat Öner ve partililerle birlikte Umurbey’deki Deve Güreşlerine katıldılar.
Umurbey Belediyesi tarafından konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede,Belediye Başkanı Dr.Erdal Doğan himayesinde gerçekleşen 31. Geleneksel Umurbey Folklorik Deve Gösterileri 19 Aralık 2021 Pazar günü saat:10.00’da Umurbey Belde Stadyumu’nda düzenlendi..

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