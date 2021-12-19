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Özacar’dan Geçmiş Olsun Mesaj

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, İzmir Kınık’ta kömür madeninde, metan patlaması sonucu meydana gelen göçükte yaralanan maden işçilerine geçmiş olsun mesajını iletti.Özacar mesajında; “İzmir Kınık’ta kömür madeninde, metan patlaması sonucu meydana gelen göçükte yaralanan emekçi kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimle acil şifalar diliyorum.
Can kaybının ve ağır yaralı madencimizin olmaması tek tesellimiz.”ifadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT

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