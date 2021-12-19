Çiftçi Gübre Fiyatlarının Düşürülmesini İstiyor

İlçemize bağlı Bolayir köy ovasındaki çiftçilerin bir bölümü gübresiz ekime başladı.

Gübre ve amonyum sülfat fiyatındaki artış çiftçiyi kara kara düşündürüyor.

Kur artışları ve yurt dışı piyasaları gerekçe gösteren firmalar, gübre fiyatlarına peş peşe zam yaparken artan fiyatlar Kasım döneminde üreticiyi zor durumda bıraktı.

Gübre almadıklarını belirten Çiftçi Oktay Ilgın Aralık dönemindeyiz ama tarlaya çok az oranda gübre atabiliyoruz yetkililerden bu gübre fiyatlarını gözden gecirbilirini istiyoruz.”diyerek destek istedi. Haber Merkezi