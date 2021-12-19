GÜNCEL HABERLER 

Çiftçi Gübre Fiyatlarının Düşürülmesini İstiyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Bolayir köy ovasındaki çiftçilerin bir bölümü gübresiz ekime başladı.
Gübre ve amonyum sülfat fiyatındaki artış çiftçiyi kara kara düşündürüyor.
Kur artışları ve yurt dışı piyasaları gerekçe gösteren firmalar, gübre fiyatlarına peş peşe zam yaparken artan fiyatlar Kasım döneminde üreticiyi zor durumda bıraktı.
Gübre almadıklarını belirten Çiftçi Oktay Ilgın Aralık dönemindeyiz ama tarlaya çok az oranda gübre atabiliyoruz yetkililerden bu gübre fiyatlarını gözden gecirbilirini istiyoruz.”diyerek destek istedi. Haber Merkezi

Bunları da sevebilirsiniz

ÖZACAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

buyukzafer 0

GELİBOLU BELEDİYESİ 2020 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISINI YAPTI

buyukzafer 0

Kaymakam Kılınçkaya’nın 15 Temmuz Mesajı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.