GELİBOLUSPOR GÜNEYLİSPOR MAÇI 2-0 SONA ERDİ

Pazar günü Mehmetçik Satdyumunda karşılaşılan maçta Geliboluspor Güneylispor karşısında 2-0 galip geldi.

Geliboluspor’da Hasan Avcı- Muhittin Aydoğan (Emre Terzi), Mustafa Vargel, Halil Özdemir, Rıdvan Poyraz- Eray Süngü (Emirkan), Gürbüz Akyer, Hakan Kopuzca ( Berke Seven)- Mert Aydoğan, Ayhan Işık (Oğuz Egemen), Canberk Tuğ

Çanakkale Süper Amatör Liginde Güneylispor’u Kaptanları Gürbüz Akyer ve Mustafa Vargel ‘in ilk devrede attığı güzel gollerle (2-0) Geliboluspor yenerek yola devam etti.

Geliboluspor’da sakatlıkları bulunan Uğur Parlak, Tarkan Hancı Kadir Değer ve Latif maçta yer almadılar

Geliboluspor haftaya deplasmanda ilk yarı son maçında Lapsekispor ile karşılaşacak.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN