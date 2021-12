DOLARIN YARATTIĞI DEPREM – Yeri Geldikçe- Recep YÜZÜAK

Ne dolarmışsın be.! Daha 6 ay önce 8-9 lira iken bugün 17 liralara tırmanmanın senin ne kadar üstün maharette bir metah olduğunu gösterdi..Hani eski sayın maliye bakanımız diyordu da kimse inanmıyordu ya (!) Bak nasıl da biliyormuş doların yükseleceğini Sayın Bakan Albayrak ne demişti.?

“ Iıı ! Dolar 7 lira ne olacakmış, dolar 15 -16 lira olacak ya toplayalım dolarları..!”

16 lirayı da beğenmedi dolar..17 liraya dayandı , kötü bir iddia var 22 – 24 lira arasında doların olacağı iddiaları ..

Ne diyorlar bazıları ; “Dolarda ne oluyormuş bizim TL’miz var.Ne işimiz var dolarla.. Çıkarın yastık altndan dolarlarınızı getirin TL’ye çevirin ekonomi canlansın.Adam almış 9 – 10 liradan , atmış yastığının altına üç – beş gecede 6- 7 lira kazanmış. On bin doları varsa 60 – 70 bin.. 50 bin doları olanın ise siz hesaplayın karını.?

Ben hiç mi hiç ekonomiden anlamam hayatım boyunca çok iş yaptım. 1974’te Almanya’da sattığım arsalardan hep iyi mark toplamıştım.O zaman 1 Mark 2,5 – 3 liraydı.Türkiye’ye getirdiğimde hepsini İş Bankası’nda TL’ye çevirmiştim..

Neden.? Dedim ya ekonomiden hiç anlamam, ekonomi de okumadım.Bugün de değişik işler yapmış olmama rağmen dolar hiç arkadaşım olmadı:

Okuduğum okullarda hep matematiğim, cebirim kör topal geçti. Hatta Lise 1 ‘de tek cebir dersinden bir yılımı yedim.

Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın “Ben ekonomistim” dediğini duyunca bu işin düzelebileceğine inandım.Ama, her ne hikmetse o günden bu güne gene durmadı bu ahlaksız dolar.!

Bazılarımız da bunun böyle olmasının nedenini dış güçlerin , Türk ekonomisini zora sokmak için yapıldığını iddia etse de yeni maliye bakanımız Nureddin Nebati bey’in dediğine göre bu işlerde dış güç filan yokmuş.!

Eee! O zaman ne var .?

Bence sanayimizin birçok ham maddesinin ithalatla alınması, 10 yıl öncesine kadar kendi kendine yeten tarım ürünlerinin azalması sonucu, onların da ithalle getirilmesi, hayvancılığın son 10 yılda zararla kapanması sonrası et, süt, yumurta gibi ürünlerin bile ithalle alınması sonucu, herşeyin dolara endekslenmesi ve daha önemlisi doğalgaz, petrol, ilaç sanayi olmak üzere herşeyin dışardan alınması sonucu doların ihtiyacının artması sonunda bu pis amerikan dolarına fena yakalandık.

Ama neden 10 yıl öncesine kadar herşey iyiyken şimdi Amerika ile Almanya ilei, Rusya ile ve diğer A.B. ülkeleriyle acaba neden ilişkilerimiz sakatlanıverdi.

Allah aşkına biri çıksın da bu milletle, bu işin ne zaman, ne kadar sürede , ne derece düzeltileceğini ciddi biçimde tek tek anlatsalar da biz de daha çok çarpılmadan sabırla beklesek..

Bu ülkenin 81 ilindeki üniersitelerin iktisat, ekonomi kürsülerinin sahipleri Prof.lar, DOÇ.lar çıkın anlatın bu millete neyin ne olacağını..

İktidar, dış güçler derken, muhalefet o gitsin bu iş düzelir gibi anlaşılmaz basit sözlerle hiç te inandırıcı olmuyorlar..

Hadi iktidar gitti ertesi günü siz geldiniz.Nasıl kurtulacak bu millet açıklayın şu projelerinizi, elinizi tutan mı var .? Tek tek anlatın millete dinleyelim.

Bu kadar önemli konuların basit sözlerle geçiştirilmesi yerine iktidarın da muhalefetinde biraraya gelip bu buhrandan çıkışın yollarını araması çok daha iyi olmaz mı?