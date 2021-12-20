“DÜNYANIN ORTAK DİLİ HZ. MEVLANA”

“10. Balkan Coğrafyası Çanakkale’de Buluşuyor.”

748. Şeb-i Arus Töreni

Türkiye ve Çanakkale’nin dünyaya açılan prestij etkinliklerinden biridir.

Hz. Mevlana’nın 748. Şeb-i Arus ölüm (vuslat) yıldönümü ve Mevlana Öğretisi ortak paydasında yapılan etkinliklere, Bosna-Hersek, Kosova, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Karadağ, Makedonya gibi Balkan Coğrafyası’ ndan davetliler iştirak etmektedir. Amacımız; Tek Devlet, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ortak paydası ile geçmişten günümüze varolan gönül mirasını diri tutmak ve yarınlara taşımaktır.Binlerce kişinin ilgi ile merak ettiği etkinlikler, Çanakkale’de 13 senedir düzenli yapılmaktadır. Alanında dünyanın en büyüğü olan Gelibolu Mevlevihanesi’nde, 26 Aralık Pazar 20:30 da gerçekleştirilecek etkinlikler TRT tarafından yayınlanacaktır.

Çalışmalarımız, ülkemiz, geleceğimiz ve Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 hedefleri adına önem taşımaktadır.

Hedeflerimiz elbet gerçekleşir, bunu tüm vatandaşlarımızla beraberlik ruhu içerinde Hz. Mevlana Öğretisi ile yarınlara taşımak çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır .

Boşluk verdiğimiz her alanı birilerinin dolduracağını unutmamak dileği ile…

Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku