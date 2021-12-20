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Çocuklar Evreşe Belediyesi’nin Düzenlediği Çocuk Oyunları ve Kukla Festivaliyle Coştu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

TC.Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen Evreşe Belediyesi Çocuk Oyunları ve kukla Festivali 19 Aralık Pazar günü Evreşe Belediyesi’nde düzenlendi.
Çocuklar, Çocuk Oyunları ve kukla Festivali’ne oldukça yoğun ilgi gösterdi.Çocuklar kuklaların oyunlarıyla ve renkli tasarımlarla, oyun ve danslarla eğlendiler.
Veliler ve çocuklar eğlence sonunda bu tür etkinliklerin tekrarlanması ve çok eğlendiklerini dile getirdiler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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