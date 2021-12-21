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Kavakköy Başkanı Kopça Ankara’da

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Kavakköy Belde Belediye Başkanı Necati Kopça, Beldesindeki imar çalışmaları nedeniyle Ankara’da temaslarda bulunuyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Kavakköy Beldesinin İmar Planları için gerekli görüşmeleri yaptığını belirten Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça görüşmelerden olum ayrıldığını söyledi. Haber: Caner AKŞİT

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