Uedaş’tan yapılan açıklamaya göre Geliboluda bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla;

22 Aralık 2021 Çarşamba Günü Saat: 14.00-17.00 arası aşağıda belirtilen bölgelerde

elektrik kesintisi yaşanacaktır. Elektrik kesintisi yaşanacak sokaklar; Yazıcızade Mahallesi Muhittin Reis Cad. Zeynel Arap Sk. ,Mütevelli Sk.,İbn- i Bennan Sk.,Fener Yolu Sk.,Kemal Reis Cad.,Şehit Halis Taş Sk., İbn-i Katip Sk.Şengül Bayırı Cad., Havra Sk., Fırın Sk, Şehit Nuriye Ak Sk, Kılaptancı sk ve çevre sokaklara bugün elektrik verilemeyecek. Haber: Seda LİMAN ZENGİN