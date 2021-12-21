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Elektrik Kesintisi Yaşanacak.!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Uedaş’tan yapılan açıklamaya göre Geliboluda bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla;
22 Aralık 2021 Çarşamba Günü Saat: 14.00-17.00 arası aşağıda belirtilen bölgelerde
elektrik kesintisi yaşanacaktır. Elektrik kesintisi yaşanacak sokaklar; Yazıcızade Mahallesi Muhittin Reis Cad. Zeynel Arap Sk. ,Mütevelli Sk.,İbn- i Bennan Sk.,Fener Yolu Sk.,Kemal Reis Cad.,Şehit Halis Taş Sk., İbn-i Katip Sk.Şengül Bayırı Cad., Havra Sk., Fırın Sk, Şehit Nuriye Ak Sk, Kılaptancı sk ve çevre sokaklara bugün elektrik verilemeyecek. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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