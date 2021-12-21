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Balık Av Sezonunun Yarısına Gelindiğinde Hamsi Kayıplara Karıştı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

1 Eylül’de başlayıp 15 Nisan’da sona erecek balık av sezonunda neredeyse yarıya gelinirken, hamsi av sezonunun ilk yarısında ortalıktan kayboldu.Marmara’ya  açılan tekneler genelde istavrit avlarken, hamsi avında umduklarını aralık ayının başından bu yana bulamıyor. Sezon başında başlayan hamsi avında özellikle Aralık ayında belirgin bir azalma yaşanırken, tezgâhları genelde istavrit süslüyor.

Marmara’da hava muhalefeti nedeniyle çok az sayıda tekne denize açılırken, az miktarda gelen balık da fiyatı beklenenden yüksek oldu. Henüz sezonun yarısı gelmeden hamsinin kaybolmasıyla birlikte son haftalarda hamside yaşanan fiyat artışı yerini korurken, ilçemizde dün itibariyle hamsinin kilosu 25- 35 TL’den satılıyor.
Balıkçı esnaflarından Süleyman Şencan , sezonun yarısı olmasına rağmen hamsinin olmadığını belirterek “Hamsi bitti gibi yok. Çok az geldiği için pahalı alıyoruz dolayısıyla kilosunu ortalama 30 TL’ye satmak zorunda kalıyoruz.
Hava muhalefeti dolayısıyla çok fazla tekne çıkamadı. Hamsi olmayınca istavrit geliyor istavrit de hava muhalefeti dolayısıyla az geldiği için bugün 35 TL’ye satıyoruz. Sezon iyi başladı ancak sonradan hamsi aniden kesilince işlerimiz olumsuz etkilendi. Sezonun yarısı olmasına rağmen hamsi yok.”ifadelerine yer verdi.Haber: Caner AKŞİT

 

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