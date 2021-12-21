Bolayır Sahil Siteleri Yaza Hazırlanıyor

İlçemize koronavirüsle başlayan ilgi devam ediyor özellikle Bolayır’daki Siteler bu yaz da büyükşehirlerden kaçanların adresi olacak. İlçede gayrimenkul satışlarında artış yaşanırken dönemsel kiralamalara da ilgi büyük.Emlak danışmanları verdikleri bilgilere göre ilçemizde dönemsel kiralık villalara da ilgi büyük. Emlak Danışmanı Şeref Şimşek “Yazı Bolayır’da geçirmek isteyenler şimdiden yazlıkları kiralamaya başladı. Bir haftalık kiralamalardan 3-4 aylık kiralamaya kadar uzatabiliyor. Yazlığın konumu, denize olan mesafesi, oda sayıları gibi olanaklarına göre fiyatlar değişebiliyor” dedi. Şimşek ayrıca arsa alıp prefabrik yapılar yaparak bu yazı geçirmeyi planlayanların da olduğunu aktardı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN