Yetiştirici Yem Desteği Bekliyor

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar içeride beslenmeye başlayınca yem fiyatı hızlı yükseldi. Fiyat yüzde 70 artınca üreticiler yem desteği bekliyor. İlçemize bağlı Demirtepe Köyü’nde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığı yapan Hilmi Altıntaş hayvanlarımızda doğumlar başlıyor, yem fiyatlarında düşüş istiyoruz aksi takdirde hayanlarımıza yem satınalmakta zorlanıyoruz diyerek yem fiyatlarında düşüş beklentisini dile getirdi.Mevsim itibarıyla her bölgede büyükbaş ve küçükbaşlar içeride beslenmeye başlandı. Daha önce meralara çıkarılan sürüler bu nedenle yem ile besleniyor.

Yem fiyatları ise büyükbaş hayvan yeminde 50 kiloluk çuval olarak 180 lirayı gördü. Küçükbaş hayvan yemi çuvalı ise ortalama 145 lira. Bu açıdan yıllık bazda yüzde 70’e yakın fiyat artışı olduğu tahmin ediliyor.

Yıl için açıklanan destekler arasında küçükbaş hayvancılıkta bir artış yaşanmadığını anlatan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, kayıtlı hayvan başına yem desteği sağlanmasını istediklerini söyledi.‘Can suyu olacak’

Çelik, “Yetiştiriciler için can suyu olacaktır. Türkiye’nin küçükbaş hayvancılıkta önemli büyüme hedefleri var. Yem desteği olmazsa, yetiştiricilerimizin geleceğe bakışında ciddi endişeler oluşacağını düşünüyoruz” dedi.

Yem fiyatlarını bir yıla oranla değerlendiren Çelik, geçen yıl kuzu başlangıç yemi torbası 95 lira iken şimdi 150 liraya, kuzu büyütme yeminin 95 lira iken 148 liraya çıktığını söyledi. Aynı dönemde koyun yemi çuvalı 80 lira iken 143 liraya, toklu yemi 85 lira iken 148 liraya yükseldi. Türkiye’nin küçükbaş hayvan varlığının 54 milyon olduğunu kaydeden Çelik, “Her üretim artışı, tüketicinin uygun fiyata gıdaya erişmesine, ülkenin gıda güvenliğine katkı” dedi.

‘Fiyat revize edilmeli’

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin ise, yem fiyatlarının şu anda 50 kiloluk çuval olarak 170-180 lira seviyesinde bulunduğunu belirtirken, daha önce fiyatın 160 liraya çıktığı zamanda, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) müdahalesiyle 140 liraya düştüğünü hatırlattı.

Çiğ süt fiyatının 3 lira 20 kuruş olduğunu ve 20 kuruşluk bir destek ödemesi verildiğini anlatan Keskin, “Bu fiyatın revize edilmesi lazım. Bu fiyat normal şartlarda 31 Aralık’a kadar belirlenmişti ancak sorunlu zamanlarda önceden revize edilme hakkı var” diye konuştu.

Süt ineği kesime…

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, dünyada süt üretiminin sürdürülebilirliği için, üreticinin 1 litre çiğ süt fiyatıyla en az 1.3 kilogram yem alabilmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

Türkiye’de paritenin 0.9‘a düştüğünü kaydeden Eskiyörük, “Üreticimiz 1 litre süt ile 1 kilo yem dahi alamıyor” dedi.

Üreticinin maliyetler karşısında yaşadığı zorluklar nedeniyle ineklerini kesime gönderdiğini belirten Eskiyörük, alınması gereken önlemlerle ilgili şunları söylüyor:

“Üretimi ve üreticiyi kurtarmak için yem-süt paritesi çerçevesinde süt fiyatının belirlenip 3 ayda bir güncellenmesi gerekiyor. Çözüm olarak; devlet, pariteyi sağlamak için süt destekleme primini piyasa normale dönüşünceye kadar aradaki açığı kapatacak şekilde düzenlemelidir. Tüm bu yapısal sorunları ortadan kaldırmanın çözümü kooperatifleşmedir.”

Müdahaleyi sürdürüyor

Yem fiyatlarını takipte olan TMO tarafından besici ve yetiştiriciler ile yem fabrikalarına kasım ayı için de arpa satışları başlatıldı. Kanatlı yetiştiricileri, büyükbaş yetiştiricileri ve yem fabrikalarına mısır satışı da var. Bu kapsamda satışlar için başvuru süresi önceki gün doldu. Kasım ayı satışları için para yatırma süresi ise 15 Aralık 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecek.

TMO’nun yeni açılan satışlarının fiyatlara etki edip etmediği ilerleyen dönemlerde görülmüş olacak.Haber: Seda LİMAN ZENGİN