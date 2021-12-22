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Bal Kabağı Üreticisinin Yüzü Güldü

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize bağlı Bayırköy Köyü’nde çiftçilik yapan Şaban Kır ve Nedim Erdem  yılbaşı öncesi üreticiler mutlu.
Yetiştirdikleri 5 ila 30 kilo ağırlığında değişen bal kabaklarını, toptancıya kilosu 2.5 TL\’ye, pazarda ise 4 TL\’ye satan köylüler, yılbaşı öncesi önemli gelir elde etti.
Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl hem kaliteli hem de daha verimli olan balkabaklarının kilosu geçen yıl toptancılara 2.5 lira , pazarda ise 4 TL\’ye alıcı bulurken bu yıl fiyatın 2 kat artması üreticinin yüzünü güldürdü.
Bayırköy’de yetişen kestane bal kabakları, kabak tatlısı olarak yılbaşı akşamı sofralarda yerini almaya hazır.
Köyde 5 ile 30 kilo ağırlığındaki balkabakları toptancılar tarafından kilosu 4 TL\’ye satın alınıyor.
Buradan da Türkiye\’nin büyük şehirlerine satılmak üzere götürülüyor. Bayırköy Köyü’nde satıcılık yapan Şaban Kır , “Köyümüzün kestane bal kabağı yörede lezzetiyle ünlenmiştir. Bal kabaklarımız artan talep nedeniyle kilosu 4 TL\’den toptancı tarafından alınıyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla fiyatların artması hepimizin yüzünü güldürdü” dedi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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