Bal Kabağı Üreticisinin Yüzü Güldü

İlçemize bağlı Bayırköy Köyü’nde çiftçilik yapan Şaban Kır ve Nedim Erdem yılbaşı öncesi üreticiler mutlu.

Yetiştirdikleri 5 ila 30 kilo ağırlığında değişen bal kabaklarını, toptancıya kilosu 2.5 TL\’ye, pazarda ise 4 TL\’ye satan köylüler, yılbaşı öncesi önemli gelir elde etti.

Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl hem kaliteli hem de daha verimli olan balkabaklarının kilosu geçen yıl toptancılara 2.5 lira , pazarda ise 4 TL\’ye alıcı bulurken bu yıl fiyatın 2 kat artması üreticinin yüzünü güldürdü.

Bayırköy’de yetişen kestane bal kabakları, kabak tatlısı olarak yılbaşı akşamı sofralarda yerini almaya hazır.

Köyde 5 ile 30 kilo ağırlığındaki balkabakları toptancılar tarafından kilosu 4 TL\’ye satın alınıyor.

Buradan da Türkiye\’nin büyük şehirlerine satılmak üzere götürülüyor. Bayırköy Köyü’nde satıcılık yapan Şaban Kır , “Köyümüzün kestane bal kabağı yörede lezzetiyle ünlenmiştir. Bal kabaklarımız artan talep nedeniyle kilosu 4 TL\’den toptancı tarafından alınıyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla fiyatların artması hepimizin yüzünü güldürdü” dedi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN