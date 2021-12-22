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DENİZ ŞEVİN ŞENTUNA DÜNYA ŞAMPİYONU!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

10-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Fransa’nın Montluçon kentinde düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden milli yüzücümüz Deniz Şevin ŞENTUNA, 3 branşta dünya şampiyonu oldu.10-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Fransa’nın Montluçon kentinde düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden milli yüzücümüz Deniz Şevin Şentuna , 3 branşta dünya şampiyonu oldu.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre,
Deniz Şevin Şentuna
Dünya yüzme şampiyonasında 800 metre serbest stilde 12.15.50’lik derecesi ile dünya şampiyonu
200 kurbağalama 3.49.44 derecesi ile dünya şampiyonu
200m sırtüstü 3.13.86 derecesi ile dünya şampiyonu
100 kurbağalama 1.45.31 derecesi ile dünya ikincisi
4×100 serbest bayrak yarışında da takım halinde dünya üçüncüsü olmuştur.
Memlekete dönen Deniz Şevin Şentuna ve antrenörü Serap Demirci Elibol’u, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan , spor hizmetleri şube müdürü Sedat Bektaş , personel ve antrenörler karşıladı.
Çiçek takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından Milli sporcu Deniz Şevin Şentuna , Milli takım antrenörü Serap Demirci Elibol , Kulüp Başkanı Kemal Elibol ve ailesi ile yarışma hakkında sohbet edildi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
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