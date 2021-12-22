2021-2022 SEZONU BÜYÜKLER SÜPER AMATÖR LİG’ DE DEVRE ARASI 15 GÜN OLACAK

İlçemiz takımlarından Süper Amatör Lig B Grubunda yer alan Bayırköyspor, Geliboluspor ve Güneylispor’un da yer aldığı Büyükler Süper Amatör Lig’e 15 gün devre arası verilecek ve Ligin ikinci yarısı 15-16 Ocak 2022 tarihinde başlayacak.

14 Kasım 2021 tarihinde başlayan Büyükler Süper Amatör Lig’in ilk yarısı 26 Aralık 2021 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek.

Haber: Ali GEZER