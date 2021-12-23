Başkan Özacar devrim şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı ölümünün 91. yıldönümünde andı. Özacar Kubilay’ı anma mesajında “Menemen’de Cumhuriyet değerlerini korurken canı pahasına gösterdiği kararlılıkla ‘devrim şehidi’ olarak simgeleşen, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı ölümünün 91.yıldönümünde minnetle ve rahmetle anıyorum.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Caner AKŞİT
ÖZACAR DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAY’I ANDI
Başkan Özacar devrim şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı ölümünün 91. yıldönümünde andı. Özacar Kubilay’ı anma mesajında “Menemen’de Cumhuriyet değerlerini korurken canı pahasına gösterdiği kararlılıkla ‘devrim şehidi’ olarak simgeleşen, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı ölümünün 91.yıldönümünde minnetle ve rahmetle anıyorum.”ifadelerine yer verdi.