KAYMAKAM BEKİR ABACI EVREŞE BELDESİNİ ZİYARET ETTİ

Kaymakam Bekir Abacı Evreşe Beldesini ziyaret etti.

Evreşe Beldesinde; Çeşme Mahallesi, Yeni Mahalle ve Keşanoğlu Mahallesi muhtarları ve belde halkı ile bir araya gelen Kaymakam Abacı ; muhtarlar ve belde halkı ile sohbet ederek, istek, öneri ve şikayetlerini dinledi.

Evreşe halkı, Kaymakam Abacı’ya ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini ilettiler.

Ziyaret esnasında Kaymakam Abacı’ya , İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemr , İlçe Milli Eğittim Müdürü Tahir Karaca, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Atakan Burak Ceyhan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan eşlik etti. Haber: Ali GEZER