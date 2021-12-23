Kızılay Tırı ilçemiz İskele Meydanı Balık Hali önünde 24 AralıkPerşembe (bugün) 12:00 – 19:00 saatleri arasında
kan bağışçılarına kapılarını açacak. Gelibolu Kızılay Şubesi ; “Covid-19 nedeniyle her zamankinden daha çok kan bağışına
ihtiyaç var.Kan bağışı merkezlerimiz bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hazır.” ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
KIZILAY GELİBOLU’DA
Kızılay Tırı ilçemiz İskele Meydanı Balık Hali önünde 24 AralıkPerşembe (bugün) 12:00 – 19:00 saatleri arasında