KAYMAKAM ABACI’DAN GAZETEMİZE ZİYARET

İlçemiz Kaymakamı Bekir Abacı dün gazetemizi ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili bilgi aldı.

Kendi çalışmalarıyla ilgili Gelibolu’da yapmayı düşündüğü sosyal, kültürel konuları açıkladı.

Kaymakam Abacı Gelibolu’nun dünyanın en güzel yerinde kurulu bir cennet olduğunu Gelibolu’ya çok değerli hizmetler verilmesi gerektiğini bunun için de Gelibolu’da herkesin, her kurumun elini bir parça olsun taşın altına sokması gerektiğini bu şehri bütün dünya tanıyor ama bütün dünyadan turzim payını alamıyor.Bunun değişmesi lazım dedi.

Kaymakam Abacı Gelibolu’da herşey var bu herşeyden yararlanarak çok daha büyük eserler inşaa edebiliriz.

Gelibolu’yu bütün dünyaya tanıtarak buraya gelen ekonomik girdileri de çok daha büyük büyütebiliriz.Yeterki halkımızın Gelibolu’daki sosyal, kültürel çalışmalara yürekten katılması gerekir.”dedi. Haber: Recep YÜZÜAK