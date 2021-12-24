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ÖZACAR BİRİM AMİRLERİYLE 2021 YILININ SON TOPLANTISINI YAPTI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar, Belediye Başkan Yardımcısı ve birim amirleri ile ana hizmet binasının toplantı salonunda bir araya gelerek 2021 yılının son toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda,Özacar kurum olarak bölgemizde yapılan çalışmalar ve 2022 yılında gerçekleşecek olan diğer faaliyet programı değerlendirdi.
Haber: Caner AKŞİT

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