GELİBOLUDA EKMEK VE ÇAY FİYATLARI

Ekmek fiyatlarının sosyal medyada gündem olması üzerine varolan ücreti merak söz konusu oldu.Gelibolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ekmek ve çay fiyatlarını belirledi.Belirlenen fiyatlara göre ; kepek ekmeği 230 gr, 2,50 lira, 460 gr 5,00 lira,Çavdar ekmeği 370 gr 5,00 lira, tam buğday ekmeği 460 gr, 5,00 lira, mısır ekmeği 370 gr 5,00 lira, köy ekmeği 460 gr 5,00 lira olarak belirlendi.

Çay Bahçesi ve kafelerde çay 3,00 lira Gelibolu ve Beldelerde 2,00 lira, köylerde 1,50 lira olarak belirlendi.

Kahve çay bahçeleri ve kafelerde 7,50 lira Gelibolu Beldeler 7,00 lira Köyler de ise 5,00 lira olarak belirlendi .Ayran ve limonata ise 3,50 ve 2,50 lira olarak değişim gösteriyor.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN •