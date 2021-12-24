“HZ. MEVLANA, MEDENİYET TEMELİMİZİN VE TOPRAKLARIMIZIN KADİM DEĞERİDİR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 26 Aralık 2021’de Gelibolu Mevlevihanesi’nde gerçekleşecek 748. Şeb-i Arus Törenleri hakkında açıklamalarda bulundu

Vuslat yolunun aşk ve fedakarlık ile yürüneceğini ifade eden Turan, “Dünyanın fikir ve düşünce temellerine yön veren Hz. Mevlanâ ölümü, sevgiliye kavuşmak, sürgünün bitimi, yani vuslat olarak tanımlamıştır. Hz. Mevlanâ’nın bıraktığı hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik kültürünü aşk ile koruyoruz. Bu anlamda “Şeb-i Arus’un 748. yıl dönümünde Çanakkale’miz, Gelibolu’muz yine anlamlı, çok özel bir programa ev sahipliği yapıyor. Gelibolu Mevlevihanesi, dünyanın en büyük mevlevihanesidir. Anlamı ve mesajı çok kıymetlidir. Ülkemizin ve Çanakkale’mizin dünyaya açılan etkinliklerinden biri olan, 13 yıldır Gelibolu’muzda düzenli olarak devam eden Uluslararası Şeb-i Arus Törenleri, Balkan coğrafyasından da kardeşlerimizin katılımıyla adeta yine dünyayı Çanakkale’de buluşturacak.

Büyük mütefekkir, mutasavvıf, aşk ve gönül insanı Hz. Mevlana’yı vuslatının 748. yıl dönümünde rahmetle, hürmetle ve duayla yad ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve vatandaşlarımızı bu özel programa davet ediyoruz. ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku Hocamıza ve programın hazırlık sürecinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Program 26 Aralık 2021 tarihinde saat 20.30’da Gelibolu Mevlevihanesi’nde başlayacak. Balkan coğrafyasından davetlilerin de katılacağı tören TRT Belgesel ekranlarında yayınlanacak.