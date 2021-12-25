ÖĞRENCİLER VE KPSS MEMUR ADAYLARI İLÇEMİZE SINAV MERKEZİ İSTİYOR.!

ÖSYM Sınavları (Açıköğretim, KPSS, LGS, YGS vb) sınavları niçin ilçemizde yapılamıyor?

Memur adayları, açıköğretim sınavına girecek öğrenciler, LGS ve YGS sınavlarına girecek öğrenciler her sınav zamanında stres ve zaman kaybını yaşıyor.

Sınav kaygısını yaşayan, aynı zamanda sınava yetişebilirmiyim telaşı da beraberinde geliyor.

Sınava girecekler artık ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar için ilçemize sınav merkezinin oluşturulmasını istiyorlar.

Geçtiğimiz yıllarda ÖSYM ilçelerde sınav merkezlerini artırmıştı.Her sınav zamanı ilçemizden binlerce öğrenci hem sınav merkezlerine yetişmek için zamanlarını kaybediyor hem de stres ve kaygıyı yaşıyorlar.Yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyorlar.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN