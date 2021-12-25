AÇIK HAVADA MÜZİK PERFORMANSLARINI SERGİLEDİLER

Gelibolu STKS Derneği ilçemiz Kale Burcu önünde açık havada yerel sanatçılar müzik performanslarını sergilemek isteyenler için 25 Aralık Cumartesi gecesi bir

program düzenledi. Her adayın müzik performanslarını sergiledikleri program, soğuk havada

dinleyicilerin içini ısıttı.Gelibolu STKS Derneğinin düzenlediği programda müzik performanslarını canlı

olarak dinleyicilerine ileten yerel sanatçılar gençleri coşturdu.

Programda gençler ve dernek yöneticileri hediye çekilişleri yapıp, balonlar uçurup, barış şarkıları söylendiler.

Müziklerle bazen hüzünlenen bazen de coşkuyla kendinden geçen gençler Gelibolu STKS Derneğinin bu ve benzeri programlara Gelibolu’nun ihtiyacı

olduğunu ve teklarlanması gerektiğini ifade ettiler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN