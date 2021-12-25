Gelibolu STKS Derneği ilçemiz Kale Burcu önünde açık havada yerel sanatçılar müzik performanslarını sergilemek isteyenler için 25 Aralık Cumartesi gecesi bir
program düzenledi. Her adayın müzik performanslarını sergiledikleri program, soğuk havada
dinleyicilerin içini ısıttı.Gelibolu STKS Derneğinin düzenlediği programda müzik performanslarını canlı
olarak dinleyicilerine ileten yerel sanatçılar gençleri coşturdu.
Programda gençler ve dernek yöneticileri hediye çekilişleri yapıp, balonlar uçurup, barış şarkıları söylendiler.
Müziklerle bazen hüzünlenen bazen de coşkuyla kendinden geçen gençler Gelibolu STKS Derneğinin bu ve benzeri programlara Gelibolu’nun ihtiyacı
olduğunu ve teklarlanması gerektiğini ifade ettiler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN
AÇIK HAVADA MÜZİK PERFORMANSLARINI SERGİLEDİLER
Gelibolu STKS Derneği ilçemiz Kale Burcu önünde açık havada yerel sanatçılar müzik performanslarını sergilemek isteyenler için 25 Aralık Cumartesi gecesi bir