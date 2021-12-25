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ÇANAKKALE SAVAŞLARI TARİHİ ALAN FOTO MARATON’U DÜZENLENECEK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Dünya’nın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerleyen Çanakkale Savaşları Tarihi Alan’ı fotoğrafseverleri ağırlayacak. Tarihi Alan’ın tanıtılmasına katkı sağlamak ve bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin ön plana çıkarmak amacıyla fotoğraf severlerin buluşacağı “Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Foto Maratonu” 13 – 15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Tarihi Alan’da düzenlenecektir.
Yarışmaya dair bütün detaylara https://catab.ktb.gov.tr/…/canakkale-savaslari-tarihi… sitesinden erişebilirsiniz.Haber: Ali GEZER

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