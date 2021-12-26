GÜNCEL HABERLER 

GELİBOLU AKADEMİ KÜLTÜR KOLEJİNDE YENİ YIL KOSTÜM PARTİSİ DÜZENLENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Akademi Kültür Kolejinde Cumartesi günü “Yeni Yıl Kostüm Partisi” düzenledi.
Öğrenciler sevdikleri karakterlerin kıyafetlerini giyip, makyaj yaptılar.
Birlikte yemek yediler,oyunlar oynadılar ve şarkılar söylediler.
Çuval yarışı, kaşıkta pinpon topu taşıma gibi toplu oyunlar oynadılar.
İlkokul Müdürü Emel Aşık ve Ortaokul Müdürü Kemal Şahin tüm öğrencilere iyi bir yıl olması adına iyi dileklerde bulundu.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

KAYMAKAM HAKAN KILINÇKAYA KORONAVİRÜS AŞISININ İKİNCİ DOZUNU OLDU

buyukzafer 0

GENÇLERE ÖRNEK OLACAK OLAN GELİBOLULU MÜNEVVER ÇALIŞKAN’IN BAŞARI VE AZMİNİN HİKAYESİ

buyukzafer 0

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.