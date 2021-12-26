GELİBOLU AKADEMİ KÜLTÜR KOLEJİNDE YENİ YIL KOSTÜM PARTİSİ DÜZENLENDİ

Gelibolu Akademi Kültür Kolejinde Cumartesi günü “Yeni Yıl Kostüm Partisi” düzenledi.

Öğrenciler sevdikleri karakterlerin kıyafetlerini giyip, makyaj yaptılar.

Birlikte yemek yediler,oyunlar oynadılar ve şarkılar söylediler.

Çuval yarışı, kaşıkta pinpon topu taşıma gibi toplu oyunlar oynadılar.

İlkokul Müdürü Emel Aşık ve Ortaokul Müdürü Kemal Şahin tüm öğrencilere iyi bir yıl olması adına iyi dileklerde bulundu.Haber: Seda LİMAN ZENGİN