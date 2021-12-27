HZ. MEVLANA 748. VUSLAT YIL DÖNÜMÜNDE RAHMET VE HÜRMETLE ANILDI

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tasavvuf Topluluğu ile Mevlâna Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihane’sini Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından “Dünyanın Ortak Dili Hz. Mevlâna 10. Balkan Coğrafyası Çanakkale’de buluşuyor” etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük mevlevihanesi olan Gelibolu Mevlevihane’sinde Hz. Mevlana’nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Anma Töreni düzenlendi. Anma törenine; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder , Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, Karadağ, Bosna-Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Kosova’dan gelen misafir, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Haber: Ali GEZER