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OKULLARARASI VOLEYBOL YARIŞMASINDA BİRİNCİ GAZİ SÜLEYMAN PAŞA İLKOKULU OLDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen okullar arası voleybol yarışmasında Gazi Süleymanpaşa İlkokulu 1. oldu.
İlçemiz ikinciliğini 100.Yıl Barış Ortaokulu ve üçüncülüğünü ise Namık Kemal Ortaokulu aldı.
Birincilik kupasını Gazi Süleymanpaşa İlkokuluna İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karacatakdim etti.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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