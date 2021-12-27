SULTAN İÇİN TEKRAR KAYIP İLANI VERİLDİ

İlçemize bağlı Evreşe Beldesinde ikamet eden en son Çanakkale merkezde görülen ve üzerinde bordo uzun palto ve başörtüsü bulunan Sultan Burgu’dan 4 gündür haber alınamıyor.

Daha önce KAYIP ilanı verilen Sultan Burgu ilk gün bulunmuştu. “Ben kendi isteğimle evden çıktım” diye ifade vermesinin ardından polis tarafından serbest bırakılan Sultan Burgu için dün tekrar kayıp ilanı verildi.

Haber: Hilal GEZER